Оккупанты отправили первый автобусный рейс из Ялты в Мариуполь в рамках попытки построения "сухопутного коридора"
российские власти запустили первый автобусный рейс из аннексированного Крыма на временно оккупированные территории Украины, пытаясь создать "альтернативный" маршрут к Керченскому мосту. Маршрут, который также обслуживает российскую военную логистику, проходит через украинские города Бердянск, Мелитополь и Мариуполь.
Часть центра Херсона осталась без воды, причина аварии устанавливаются
Авария на водопроводе в центральном районе Херсона оставила без воды жителей девяти многоэтажек. Причина аварии выясняется, в ближайшее время планируется начало ремонтных работ.
Поддержка школьного питания: Одесская область получила 3,5 млн грн от Всемирной продовольственной программы
Всемирная продовольственная программа ООН выделила 3,5 миллиона гривен на поддержку школьного питания для более 7 000 детей в 66 школах Одесской области. Средства направлены на повышение качества питания и уменьшение расходов родителей на школьные обеды.
Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева
Бывший офицер ФСБ и экс-министр "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков", жалуется, что в заключении его постоянно заставляют слушать передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.
Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция
Экс-директору Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александру Михайленко грозит до восьми лет лишения свободы за закупку медицинских препаратов по завышенным ценам.
Резников возвращается к адвокатской деятельности
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников восстановил свое право на занятие адвокатской деятельностью, что подтвердила Национальная ассоциация адвокатов Украины.
Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев
Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.
Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни
Служба безопасности Украины выдвинула обвинения Магомеду Даудову, председателю парламента Чеченской Республики, в многочисленных преступлениях, связанных с войной против Украины.
Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения
В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 16-летний парень и погибла женщина. Сейчас парень госпитализирован.