Оккупанты отправили первый автобусный рейс из Ялты в Мариуполь в рамках попытки построения "сухопутного коридора"

В аннексированном Крыму объявлено о первом рейсе в рамках попытки россиян наладить "альтернативный" Керченскому мосту маршрут. Первый автобус направляется в так называемые "новые регионы" - временно оккупированные территории Украины - в частности говорится, что рейс будет проходить через Бердянск, Мелитополь и прибудет в Мариуполь. Об этом передает УНН с ссылкой на Крым Реалии и росСМИ.

Детали

Из Ялты в Мариуполь отправлен первый автобусный рейс; время в пути составит 10 часов, продолжительность - 584 км; транспорт рассчитан на 49 пассажиров указывается в российских источниках.

Как уточняет Крым.Реалии, российские власти пытаются обустроить альтернативный маршрут в Приазовье, учитывая взрывы в оккупированном Крыму и проблемы пробок на Керченском мосту. Маршрут проходит через украинские города Бердянск, Мариуполь и Мелитополь, - то есть территории, которые российский оккупант называет "новые регионы".

В частности отмечается, что российские власти также обещают построить вдоль "сухопутного коридора" железнодорожную линию, которая соединит оккупированный Крым и российский Ростов-на-Дону.

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Но следует заметить, что соответствующий маршрут используется для военной логистики РФ, а украинские оборонцы уже несколько раз ограничивали движение по "сухопутному коридору".

ВСУ уже дважды, с помощью ракетных ударов, били по автомобильным и железнодорожным мостам в районе Чонгара на админгранице аннексированного Крыма и оккупированной части Херсонской области летом 2023 года.

Напомним,

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Севастополе.

В оккупированном Крыму россияне используют медицинское оборудование и униформу, которую они, вероятно, похитили на оккупированных территориях Украины.

Также УНН сообщал, что российские войска на временно оккупированных территориях Украины фиксируют рост проукраинских настроений и прибегают к запугиванию. Они оказывают давление на местных жителей, в том числе на детей, чтобы добиться их лояльности.