Окупанти вдарили по Куп’янщині: є постраждалі та руйнування - ОВА
Київ • УНН
В результаті ранкового обстрілу російськими силовиками села Петропавлівка Куп'янського району Харківської області було поранено 60-річного чоловіка та пошкоджено приватний будинок.
Окупанти зранку обстріляли Петропавлівку, що у Куп’янському районі Харківщині. Внаслідок ударів постраждав 60-річний чоловік та пошкоджено приватний будинок, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 8:30 ворог обстріляв село Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок ударів постраждав 60-річний цивільний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Пошкоджений приватний будинок.
Він додав, що ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо
Артилерійських та мінометних ударів РФ за добу зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Берестове, Піщане та інші. Під російськими авіаударами перебували Берестове та Куп'янськ.