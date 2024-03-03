Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела российскими силовиками села Петропавловка Купянского района Харьковской области был ранен 60-летний мужчина и поврежден частный дом.
Оккупанты утром обстреляли Петропавловку, что в Купянском районе Харьковской области. В результате ударов пострадал 60-летний мужчина и поврежден частный дом, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Около 8:30 враг обстрелял село Петропавловка Купянского района. В результате ударов пострадал 60-летний гражданский мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. Поврежден частный дом.
Он добавил, что ликвидация последствий продолжается.
Напомним
Артиллерийских и минометных ударов рф за сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестовое, Песчаное и другие. Под российскими авиаударами находились Берестовое и Купянск.
Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА
В результате утреннего обстрела российскими силовиками села Петропавловка Купянского района Харьковской области был ранен 60-летний мужчина и поврежден частный дом.
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