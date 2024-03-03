Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.