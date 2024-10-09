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Окупанти вдарили КАБом по Слатиному на Харківщині - МВА

Окупанти вдарили КАБом по Слатиному на Харківщині - МВА

Київ • УНН

 • 10731 перегляди

Російські війська завдали удару по селищу Слатине у Харківській області, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ). Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється.

Російські війська завдали удару по селищу Слатине у Харківській області, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ), повідомив у середу начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - написав Задоренко.

У Харкові пролунав вибух, місто може бути під ударами КАБів - мер09.10.24, 15:33 • 10682 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
kharkivska-oblastХарківська область

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