Окупанти вдарили КАБом по Слатиному на Харківщині - МВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по селищу Слатине у Харківській області, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ). Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється.
Російські війська завдали удару по селищу Слатине у Харківській області, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ), повідомив у середу начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - написав Задоренко.
У Харкові пролунав вибух, місто може бути під ударами КАБів - мер09.10.24, 15:33 • 10682 перегляди