Оккупанты ударили КАБом по Слатино в Харьковской области - ГВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по поселку Слатино в Харьковской области, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ). Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.
Российские войска нанесли удар по поселку Слатино в Харьковской области, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ), сообщил в среду начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - написал Задоренко.
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