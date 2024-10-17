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Окупанти вдарили дроном, артилерією та бомбами по 6 населених пунктах Донеччини за добу: троє поранених

Київ • УНН

 • 16946 перегляди

росіяни обстріляли 6 населених пунктів Донецької області.Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, включаючи 25 житлових будинків.

Окупанти вдарили дроном, артилерією та бомбами по 6 населених пунктах Донеччини за добу: троє поранених

Троє жителів Донецької області зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів минулої доби, 16 жовтня. Війська рф завдали 2 922 удари по лінії фронту та житловому сектору, повідомляє УНН із посиланням на поліцію регіону.

Деталі 

Влучання стались у 6 населених пунктах: містах Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селах Миколаївка, Романівка.

Пошкоджено 29 цивільних об’єктів, з них 25 житлових будинків.

По Покровську росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – поранили цивільну особу, пошкодили 17 приватних будинків і газопровід.

У Часовому Яру внаслідок артудару травмовано людину, пошкоджено приватну оселю.

Миколаївку окупанти атакували дроном і артилерією – є поранений, пошкоджено приватний будинок, соціальний об’єкт і два авто.

У Кураховому пошкоджено 2 приватних будинки, в Романівці - 4.

росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини за добу: 6 поранених17.10.24, 09:48 • 16171 перегляд

Тетяна Краєвська

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