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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: трое раненых

Оккупанты ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: трое раненых

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:35  •  3136 просмотра

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россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области. 29 гражданских объектов, включая 25 жилых домов, повреждены.

Трое жителей Донецкой области получили ранения в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки, 16 октября. Войска рф нанесли 2 922 удара по линии фронта и жилому сектору, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.

Детали 

Попадания произошли в 6 населенных пунктах: городах Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, селах Николаевка, Романовка.

Повреждены 29 гражданских объектов, из них 25 жилых домов.

По Покровску россияне ударили авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - ранили гражданское лицо, повредили 17 частных домов и газопровод.

В Часовом Яру в результате артудара травмирован человек, поврежден частный дом.

Николаевку оккупанты атаковали дроном и артиллерией - есть раненый, поврежден частный дом, социальный объект и два авто.

В Курахово повреждены 2 частных дома, в Романовке - 4.

россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых17 октября 2024, 06:48 • 6098 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
fab-250FAB-250
toretskТорецк
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово