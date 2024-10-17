Оккупанты ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: трое раненых

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога 9 часов назад • 64142 просмотра

Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState 8 часов назад • 59629 просмотра

США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР 8 часов назад • 75099 просмотра

Перешел на сторону россии: правоохранителя из Мариуполя приговорили к 14 годам заключения 6 часов назад • 29102 просмотра