Оккупанты ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: трое раненых
Киев • УНН
россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области. 29 гражданских объектов, включая 25 жилых домов, повреждены.
Трое жителей Донецкой области получили ранения в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки, 16 октября. Войска рф нанесли 2 922 удара по линии фронта и жилому сектору, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.
Детали
Попадания произошли в 6 населенных пунктах: городах Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, селах Николаевка, Романовка.
Повреждены 29 гражданских объектов, из них 25 жилых домов.
По Покровску россияне ударили авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - ранили гражданское лицо, повредили 17 частных домов и газопровод.
В Часовом Яру в результате артудара травмирован человек, поврежден частный дом.
Николаевку оккупанты атаковали дроном и артиллерией - есть раненый, поврежден частный дом, социальный объект и два авто.
В Курахово повреждены 2 частных дома, в Романовке - 4.
россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых17 октября 2024, 06:48 • 6098 просмотров