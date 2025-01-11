Окупанти в Криму розміщують опорні пункти в занедбаних багатоповерхівках - "АТЕШ"
Київ • УНН
У Євпаторії виявлено опорний пункт окупантів у занедбаній багатоповерхівці біля узбережжя. Розміщення військових об'єктів у цивільній забудові в Криму стало системним явищем для "оборони" та збагачення.
Російські окупанти в тимчасово окупованому Криму розміщують свої опорні пункти в занедбаних багатоповерхівках, що також має на меті банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
"Агент руху "АТЕШ" розвідав опорний пункт окупантів у Євпаторії. Цей опорник розмістили у занедбаній багатоповерховій будівлі біля узбережжя. Територію взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження та стрілянини. Біля пункту зафіксовано військову техніку та особовий склад", - йдеться в повідомленні.
В "АТЕШ" наголосили, що розміщення росією військових об'єктів у цивільній забудові у Криму вже стало системним явищем, що має на меті не лише "оборону" півострова, а й банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення.
Нагадаємо
Активісти руху "АТЕШ" провели агітаційну кампанію в місті Фокіно Приморського краю рф. Листівки із закликом приєднатися до руху розмістили в людних місцях міста.