Окупанти в Криму розміщують опорні пункти в занедбаних багатоповерхівках - "АТЕШ"

Російські окупанти в тимчасово окупованому Криму розміщують свої опорні пункти в занедбаних багатоповерхівках, що також має на меті банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.

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"Агент руху "АТЕШ" розвідав опорний пункт окупантів у Євпаторії. Цей опорник розмістили у занедбаній багатоповерховій будівлі біля узбережжя. Територію взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження та стрілянини. Біля пункту зафіксовано військову техніку та особовий склад", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" наголосили, що розміщення росією військових об'єктів у цивільній забудові у Криму вже стало системним явищем, що має на меті не лише "оборону" півострова, а й банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення.

Нагадаємо

Активісти руху "АТЕШ" провели агітаційну кампанію в місті Фокіно Приморського краю рф. Листівки із закликом приєднатися до руху розмістили в людних місцях міста.