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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в Крыму размещают опорные пункты в заброшенных многоэтажках - "АТЕШ"

Оккупанты в Крыму размещают опорные пункты в заброшенных многоэтажках - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 8660 просмотра

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В Евпатории обнаружен опорный пункт оккупантов в заброшенной многоэтажке у побережья. Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму стало системным явлением для «обороны» и обогащения.

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму размещают свои опорные пункты в заброшенных многоэтажках, что также имеет целью банальное "отжимание" различных объектов для своего обогащения. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

"Агент движения "АТЕШ" разведал опорный пункт оккупантов в Евпатории. Этот опорник разместили в заброшенном многоэтажном здании у побережья. Территорию взяли под охрану, оборудовали позиции для наблюдения и стрельбы. Возле пункта зафиксирована военная техника и личный состав", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили, что размещение россией военных объектов в гражданской застройке в Крыму уже стало системным явлением, имеющим целью не только "оборону" полуострова, но и банальный "отжим" различных объектов для своего обогащения.

Напомним

Активисты движения "АТЕШ" провели агитационную кампанию в городе Фокино Приморского края рф. Листовки с призывом присоединиться к движению разместили в людных местах города.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ateshАтеш
krymКрым

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