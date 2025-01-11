Оккупанты в Крыму размещают опорные пункты в заброшенных многоэтажках - "АТЕШ"
Киев • УНН
В Евпатории обнаружен опорный пункт оккупантов в заброшенной многоэтажке у побережья. Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму стало системным явлением для «обороны» и обогащения.
Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму размещают свои опорные пункты в заброшенных многоэтажках, что также имеет целью банальное "отжимание" различных объектов для своего обогащения. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
"Агент движения "АТЕШ" разведал опорный пункт оккупантов в Евпатории. Этот опорник разместили в заброшенном многоэтажном здании у побережья. Территорию взяли под охрану, оборудовали позиции для наблюдения и стрельбы. Возле пункта зафиксирована военная техника и личный состав", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" отметили, что размещение россией военных объектов в гражданской застройке в Крыму уже стало системным явлением, имеющим целью не только "оборону" полуострова, но и банальный "отжим" различных объектов для своего обогащения.
Напомним
Активисты движения "АТЕШ" провели агитационную кампанию в городе Фокино Приморского края рф. Листовки с призывом присоединиться к движению разместили в людных местах города.