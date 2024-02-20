Окупанти обстріляли п'ять населених пунктів на Донеччині, без жертв - поліція
Київ • УНН
Російські війська обстріляли п'ять населених пунктів у Донецькій області, пошкодивши цивільні об'єкти, але обійшлося без жертв.
Російські війська за минулу добу обстріляли п'ять населених пунктів у Донецькій області, інформації про постраждалих не надходило, повідомили в ГУНП в області, пише УНН.
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"Окупанти атакували 5 населених пунктів Донеччини. Поліцейські задокументували 5 влучань по цивільних об’єктах. Російські загарбники вдарили по селищу Гостре, селах Іванопілля, Іллінівка, Керамік, Миколаївка", - ідеться у повідомленні поліції в соцмережах.
Як зазначається, пошкоджено 16 цивільних об’єктів - 12 житлових будинків, господарська споруда, трактори, електромережі.
"Миколаївку та Іванопілля Костянтинівської громади окупаційні війська накрили зі "Смерчів" - пошкодили 11 осель. Також під обстріл потрапила Іллінівка, де руйнувань зазнав один приватний будинок", - вказали у поліції.
"Інформації про загиблих і поранених наразі не надходило", - повідомили правоохоронці.
росіяни вдарили по Донеччині 14 разів за добу: двоє поранених, є руйнування 19.02.24, 09:52 • 23508 переглядiв