Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция

Российские войска за минувшие сутки обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, информации о пострадавших не поступало, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты атаковали 5 населенных пунктов Донецкой области. Полицейские задокументировали 5 попаданий по гражданским объектам. Российские захватчики ударили по поселку Острое, селах Иванополье, Ильиновка, Керамик, Николаевка", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

Как отмечается, повреждены 16 гражданских объектов - 12 жилых домов, хозяйственная постройка, тракторы, электросети.

"Николаевку и Иванополье Константиновской громады оккупационные войска накрыли из "Смерчей" - повредили 11 домов. Также под обстрел попала Ильиновка, где разрушениям подвергся один частный дом", - указали в полиции.

"Информации о погибших и раненых на данный момент не поступало", - сообщили правоохранители.

россияне ударили по Донецкой области 14 раз за сутки: двое раненых, есть разрушения