Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  183046 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  303697 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  357886 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  279501 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  287917 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  343192 просмотра

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  310916 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция

Российские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданские объекты, но обошлось без жертв.

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Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения

Два детских сада и школа в Херсонской области были повреждены в результате ночного обстрела российскими войсками.

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Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения

В Британии суд разрешил автомобильный тоннель под объектом всемирного наследия Стоунхендж

Высокий суд Великобритании отклонил жалобу на планы строительства дорожного тоннеля вблизи объекта Всемирного наследия Стоунхендж, позволив продолжить реализацию проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на опасения, что он может нанести необратимый ущерб.

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Как показывает практика, уничтожение российских самолетов приводит к тому, что они на некоторое время отказываются от такого количества полетов в северном, южном и восточном направлениях, опасаясь быть пораженными.

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Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго

В результате российских обстрелов были повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях, что привело к отключению некоторых потребителей.

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ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект"

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Американец утверждает, что выиграл в лотерею 340 миллионов долларов, но чиновники заявили, что это была "ошибка на сайте", и аннулировали его выигрыш; он подал в суд на лотерейные компании.

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Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"

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Оперативное командование "Запад" в сообщении о том, как прошла ночь, сообщило, что украинские воины отбили все атаки на Запорожском направлении.

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