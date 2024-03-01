Окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: без жертв
Київ • УНН
Голова Миколаївської обласної адміністрації повідомив, що 1 березня російські війська заатакували акваторію Очаківської громади в Миколаївській області.
На Миколаївщині ворожі сили завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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У ніч на 1 березня о 00:25 росіяни здійснили артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.
На щастя, атака не призвела до постраждалих серед місцевого населення.
Ворог обстріляв три громади Миколаївщини: є пошкодження 28.02.24, 09:11 • 26070 переглядiв