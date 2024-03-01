Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв
Киев • УНН
Глава Николаевской областной администрации сообщил, что 1 марта российские войска атаковали акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
На Николаевщине вражеские силы нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
В ночь на 1 марта в 00:25 россияне осуществили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины Николаевской области.
К счастью, атака не привела к пострадавшим среди местного населения.
Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения28 февраля 2024, 07:11 • 23942 просмотра
Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв
Глава Николаевской областной администрации сообщил, что 1 марта российские войска атаковали акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
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