Окупанти на Луганщині закривають школи через брак дітей та вчителів - Спротив

Окупанти тимчасово окупованих районів Луганської області через демографічну кризу та відсутність належної кількості дітей шкільного віку почали процес закриття та/або об’єднання низки шкіл, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Як відзначає "Спротив", закриття та/або об’єднання шкіл відбувається в рамках чергового російського "національного проєкту", та фактично – все більше людей намагаються покинути ТОТ.

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Російська пропаганда може багато розповідати про "щасливе та бурхливе життя" під триколором, та їхні рішення і дії – показують реальний стан справ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів рф на ТОТ України все менше - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, окупанти заплановали об’єднання малонаселених шкіл, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування.

Також в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою рф, резюмували у "Спротиві".

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