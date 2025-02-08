Окупанти на Луганщині закривають школи через брак дітей та вчителів - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Луганської області розпочався процес закриття та об'єднання шкіл через демографічну кризу. Батьки відмовляються віддавати дітей до шкіл з російською програмою навчання.
Окупанти тимчасово окупованих районів Луганської області через демографічну кризу та відсутність належної кількості дітей шкільного віку почали процес закриття та/або об’єднання низки шкіл, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
Як відзначає "Спротив", закриття та/або об’єднання шкіл відбувається в рамках чергового російського "національного проєкту", та фактично – все більше людей намагаються покинути ТОТ.
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За даними Центру, окупанти заплановали об’єднання малонаселених шкіл, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування.
Також в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою рф, резюмували у "Спротиві".
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