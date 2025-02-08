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Оккупанты на Луганщине закрывают школы из-за нехватки детей и учителей - Сопротивление

Оккупанты на Луганщине закрывают школы из-за нехватки детей и учителей - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 2281 просмотра

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На временно оккупированных территориях Луганской области начался процесс закрытия и объединения школ из-за демографического кризиса. Родители отказываются отдавать детей в школы с российской программой обучения.

Оккупанты временно оккупированных районов  Луганской области из-за демографического кризиса и отсутствия должного количества детей школьного возраста начали процесс закрытия и/или объединения ряда школ, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает "Сопротивление", закрытие и/или объединение школ происходит в рамках очередного российского "национального проекта", и фактически - все больше людей пытаются покинуть ВОТ.

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Российская пропаганда может много рассказывать о "счастливой и бурной жизни" под триколором, но их решения и действия - показывают реальное положение дел. Детей все меньше, учителей все меньше, желающих переехать из регионов рф на ВОТ Украины все меньше 

- говорится в сообщении. 

По данным Центра, оккупанты запланировали объединение малонаселенных школ, а некоторые школы будут укрупнены вместе с детскими садами, чтобы оправдать существование. 

Также в регионе существует проблема с кадрами, что дополнительно усложняет учебный процесс. Кроме того, родители отказываются отдавать детей в школы, где учат по пропагандистской программе рф, резюмировали в "Сопротивлении".

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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