Оккупанты на Луганщине закрывают школы из-за нехватки детей и учителей - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Луганской области начался процесс закрытия и объединения школ из-за демографического кризиса. Родители отказываются отдавать детей в школы с российской программой обучения.
Оккупанты временно оккупированных районов Луганской области из-за демографического кризиса и отсутствия должного количества детей школьного возраста начали процесс закрытия и/или объединения ряда школ, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает "Сопротивление", закрытие и/или объединение школ происходит в рамках очередного российского "национального проекта", и фактически - все больше людей пытаются покинуть ВОТ.
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Российская пропаганда может много рассказывать о "счастливой и бурной жизни" под триколором, но их решения и действия - показывают реальное положение дел. Детей все меньше, учителей все меньше, желающих переехать из регионов рф на ВОТ Украины все меньше
По данным Центра, оккупанты запланировали объединение малонаселенных школ, а некоторые школы будут укрупнены вместе с детскими садами, чтобы оправдать существование.
Также в регионе существует проблема с кадрами, что дополнительно усложняет учебный процесс. Кроме того, родители отказываются отдавать детей в школы, где учат по пропагандистской программе рф, резюмировали в "Сопротивлении".
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