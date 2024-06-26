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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60192 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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БМ-27 «Ураган»

Окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 23839 перегляди

Протягом дня окупанти завдали 328 ударів по Запорізькій області, завдавши 142 Удари з безпілотників по 7 населених пунктах, 6 ударів з РСЗВ і 180 артилерійських обстрілів, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

Окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 142 російські БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Запоріжжі зареєстровано харчове отруєння після вживання суші25.06.24, 16:15 • 13442 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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