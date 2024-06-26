Окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом дня окупанти завдали 328 ударів по Запорізькій області, завдавши 142 Удари з безпілотників по 7 населених пунктах, 6 ударів з РСЗВ і 180 артилерійських обстрілів, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що 142 російські БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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