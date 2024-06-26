В течение дня оккупанты нанесли 328 ударов по Запорожской области, нанеся 142 удара с беспилотников по 7 населенным пунктам, 6 ударов С РСЗО и 180 артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
В течение суток оккупанты 328 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
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Отмечается, что 142 российских БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
Также 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачка.
180 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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