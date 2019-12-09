Окрема зустріч Зеленського з Путіним планується після переговорів “нормандської четвірки” — росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Окрема двостороння зустріч президентів України та РФ — Володимира Зеленського і Володимира Путіна — запланована в Єлисейському палаці в понеділок після завершення переговорів лідерів в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про це російському держінформагентству ТАСС повідомило джерело, близьке до організації саміту в Парижі, передає УНН.
“Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в „нормандському форматі“ та спільної пресконференції чотирьох лідерів”, — сказав співрозмовник агентства.
У Кремлі поки не підтвердили виданню цю інформацію. У свою чергу, представник пресцентру Єлисейського палацу повідомив, що адміністрація президента Франції не має інформації про зустріч Путіна і Зеленського і “це питання слід адресувати пресслужбам двох країн”.
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Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”. Раніше був опублікований графік зустрічей лідерів країн, але в ньому не був вказаний час для зустрічі Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча цю зустріч раніше підтвердив сам Зеленський. Ймовірність такої розмови раніше, зокрема, підтвердили і у Кремлі, зазначивши, що все буде залежати від того, як буде побудований графік проведення саміту.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив тоді, що Путін та Зеленський “навіть можуть відійти в сторонку удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години”, сказав помічник, уточнивши, що “все залежить від того, як буде складатися ситуація там”.
Президент України зазначав, що під час саміту розраховує на підтримку Франції та Німеччини.