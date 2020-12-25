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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,45 грн/долар

Київ • УНН

 • 21487 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Станом на 25 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,45 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,45 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.4551 грн за долар;

34.6156 грн за євро;

0.37814 грн за російський рубль;

38.1526 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 грудня курс усіх зазначених валют не змінився.

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