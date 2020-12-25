Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,45 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.4551 грн за долар;

34.6156 грн за євро;

0.37814 грн за російський рубль;

38.1526 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 грудня курс усіх зазначених валют не змінився.