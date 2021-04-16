Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 16 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.959200 грн за долар;

33.461600 грн за євро;

0.364070 грн за російський рубль;

38.550100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 15 квітня курс усіх валют впав, окрім рубля.

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