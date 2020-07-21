Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,60 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.601100 грн за долар;

31.590800 грн за євро;

0.385950 грн за російський рубль;

34.869800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 20 липня курс всіх вказаних валют - зріс.