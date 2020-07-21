Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,60 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На 21 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,60 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.601100 грн за долар;
31.590800 грн за євро;
0.385950 грн за російський рубль;
34.869800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 липня курс всіх вказаних валют - зріс.