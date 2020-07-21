Официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На 21 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.601100 грн за доллар;
31.590800 грн за евро;
0.385950 грн за российский рубль;
34.869800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 июля курс всех указанных валют - вырос.