Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,50 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Станом на 31 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,50 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.500400 грн за долар;
33.389600 грн за євро;
0.373600 грн за російський рубль;
38.925400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 30 травня курс всіх зазначених валют впав.