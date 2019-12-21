Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На 21 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,33 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 грудня встановлені на такому рівні:
23.325284 грн за долар;
25.884068 грн за євро;
0.373760 грн за російський рубль;
30.404271 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 грудня курс всіх вказаних валют знизився.