Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності — Степанов

“В офіційній статистиці не враховані люди, які хворіють безсимптомно. Таких людей велика кількість. В цій статистиці не враховані в тому числі люди, у яких тест є хибнонегативним. За офіційною світовою статистикою, 30% людей, які хворіють на COVID-19, в них є негативний ПЛР. Ці люди в статистиці не враховані”, — сказав Степанов.

За його словами, в деяких регіонах України є проблеми з терміном очікування результатів тестування на коронавірус.

“Ми збільшуємо кількість тестів. Ми отримали систему, яка була здатна робити 200-300 тестів на добу... Зараз же до 50 тисяч доходимо. До кінця року у нас буде до 175 тисяч тестів на добу”, — повідомив міністр.

Він також заявив, що карантин вихідного дня не дав максимально очікуваного ефекту у боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Після цього у МОЗ підбили проміжні підсумки обмежень та не будуть рекомендувати продовжувати їх на вихідні. За останніми даними, в Україні 772 тис. випадків COVID-19, за добу — 14 496.