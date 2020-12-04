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Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності — Степанов

Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності — Степанов

Київ • УНН

 • 12902 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Офіційна статистика захворюваності на COVID-19 не враховує велику кількість людей. Про це в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

“В офіційній статистиці не враховані люди, які хворіють безсимптомно. Таких людей велика кількість. В цій статистиці не враховані в тому числі люди, у яких тест є хибнонегативним. За офіційною світовою статистикою, 30% людей, які хворіють на COVID-19, в них є негативний ПЛР. Ці люди в статистиці не враховані”, — сказав Степанов.

За його словами, в деяких регіонах України є проблеми з терміном очікування результатів тестування на коронавірус.

“Ми збільшуємо кількість тестів. Ми отримали систему, яка була здатна робити 200-300 тестів на добу... Зараз же до 50 тисяч доходимо. До кінця року у нас буде до 175 тисяч тестів на добу”, — повідомив міністр.

Він також заявив, що карантин вихідного дня не дав максимально очікуваного ефекту у боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Після цього у МОЗ підбили проміжні підсумки обмежень та не будуть рекомендувати продовжувати їх на вихідні. За останніми даними, в Україні 772 тис. випадків COVID-19, за добу — 14 496.

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