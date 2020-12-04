Официальная статистика по COVID-19 не учитывает более 30% заболеваемости - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Официальная статистика заболеваемости COVID-19 не учитывает большое количество людей. Об этом в эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
“В официальной статистике не учтены люди, которые болеют бессимптомно. Таких людей великое множество. В этой статистике не учтены в том числе люди, у которых тест является ложноотрицательным. По официальной мировой статистике, 30% людей, болеющих COVID-19, у них есть отрицательный ПЦР. Эти люди в статистике не учтены”, — сказал Степанов.
По его словам, в некоторых регионах Украины есть проблемы со сроком ожидания результатов тестирования на коронавирус.
“Мы увеличиваем количество тестов. Мы получили систему, которая была способна делать 200-300 тестов в сутки... Сейчас же до 50 тысяч приходим. К концу года у нас будет до 175 тысяч тестов в сутки”, — сообщил министр.
Он также заявил, что карантин выходного дня не дал максимально ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19.
Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. После этого в Минздраве подвели промежуточные итоги ограничений и не будут рекомендовать продлевать их на выходные. По последним данным, в Украине 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 14 496.