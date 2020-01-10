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Офіс Генпрокурора відреагував на критику щодо розслідування авіакатастрофи в Ірані

Офіс Генпрокурора відреагував на критику щодо розслідування авіакатастрофи в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора закликав, зокрема, політиків та колишніх прокурорів, утриматись від спекуляцій щодо досудового розслідування авіакатастрофи літака рейсу PS752 "Тегеран-Київ". Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою Офісу, передає УНН.

"З огляду на це, ми закликаємо політиків, колишніх прокурорів без юридичної освіти та базових знань кримінального права та процесу утриматись від безсоромного піару на горі людей. Питання кваліфікації авіакатастрофи з точки зору кримінального права, визначення органу досудового розслідування, міжнародно-правова співпраця в цьому розслідуванні визначаються слідчими та прокурорами відповідно до закону та потреб слідства, а не пошуком миттєвої популярності, яка характерна для піар-політиків, далеких від юриспруденції", - йдеться у повідомленні.

Офіс Генпрокурора зазначає, що здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні за фактом авіакатастрофи літака та перебуває на цілодобовому зв’язку з фахівцями на місці події.

"На даний момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс Генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню. Крім того, вживаються заходи щодо організації спільної роботи слідчих держав, громадяни яких постраждали, з розслідування причин катастрофи", - зазначили у пресслужбі.

Варто зауважити, раніше колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що "авіакатастрофа досі розслідується Нацполіцією за статтею про порушення правил безпеки авіаруху".

Нагадаємо, 8 січня Офіс Генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Дані щодо події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)".

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