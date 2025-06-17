Один з танкерів, які зіштовхнулися в Ормузькій затоці, належить до тіньового флоту росії

В Ормузькій протоці загорівся танкер Adalynn, що належить до тіньового флоту рф, після зіткнення з іншим танкером. Врятовано 24 члени екіпажу.

З двох танкерів, які зіштовхнулися в Ормузькій протоці, один належить до тіньового флоту росії. Про це повідомляє моніторинговий канал "Криміський вітер", пише УНН. Деталі Нафтовий танкер Adalynn під прапором Антигуа та Барбуди, проти якого Україна ввела санкції за приналежність до тіньового нафтового флоту росії, горить в Оманській затоці після зіткнення з нафтовим танкером Front Eagle під прапором Ліберії - говориться у повідомленні. Bloomberg пише, що танкери зіткнулися Оманській затоці за 44 км від порту Хаур-Факкан в ОАЕ. Після цього на судах почалася пожежа. За даними берегової охорони ОАЕ, вдалося врятувати 24 члени екіпажу Adalynn. Подробиць ситуації на Front Eagle в ОАЕ не надали. Зазначається, що Пригоду поки що не пов'язують із ірано-ізраїльським конфліктом. Bloomberg отримав від агентства у сфері морської безпеки Vanguard Tech оповіщення, згідно з яким поки немає підстав підозрювати "злочинний намір" у цьому інциденті. Доповнення Після атак Ізраїлю на Іран торговельне судноплавство у районі Ормузької протоки стикається з складнощами контролю безпеки. Низка країн радять своїм суднам уникати плавання через Аденську затоку.