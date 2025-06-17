Один из танкеров, столкнувшихся в Ормузском заливе, принадлежит к теневому флоту россии

Из двух танкеров, столкнувшихся в Ормузском проливе, один принадлежит к теневому флоту России. Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Нефтяной танкер Adalynn под флагом Антигуа и Барбуды, против которого Украина ввела санкции за принадлежность к теневому нефтяному флоту России, горит в Оманском заливе после столкновения с нефтяным танкером Front Eagle под флагом Либерии - говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что танкеры столкнулись в Оманском заливе в 44 км от порта Хаур-Факкан в ОАЭ. После этого на судах начался пожар. По данным береговой охраны ОАЭ, удалось спасти 24 члена экипажа Adalynn. Подробностей ситуации на Front Eagle в ОАЭ не предоставили.

Отмечается, что Происшествие пока не связывают с ирано-израильским конфликтом. Bloomberg получил от агентства в сфере морской безопасности Vanguard Tech оповещение, согласно которому пока нет оснований подозревать "преступный умысел" в этом инциденте.

Дополнение

После атак Израиля на Иран торговое судоходство в районе Ормузского пролива сталкивается со сложностями контроля безопасности. Ряд стран советуют своим судам избегать плавания через Аденский залив.