Одного з лідерів талібів вбили в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Лідер угруповання "Талібан" у районі Хесарак провінції Нангархар на сході Афганістану був убитий в результаті удару коаліційних сил під керівництвом США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Khaama Press.
Представництво уряду провінції у своїй заяві повідомило, що лідер тіньової адміністрації талібів у Хесараці Абдул Джабар був убитий у результаті авіаудару з дрона у суботу ввечері.
У заяві також сказано, що авіаудари проводилися поблизу місцевості Джокан у районі Хесарак, у результаті чого "тіньовий губернатор" талібів у цьому районі був убитий разом зі своїми шістьма спільниками.
Джабар їхав на автомобілі зі своїми спільниками, коли потрапив під обстріл дрона, сказано у заяві.
За словами губернатора провінції Нангархар, місцеві жителі не постраждали під час повітряного нальоту.
Нангархар належить до відносно спокійних провінцій на сході Афганістану, але бойовики талібів і лоялісти "ІД" намагалися зміцнити свої позиції і розширити діяльність у цій провінції.
Нагадаємо, генерал США отримав поранення через напади талібів на офіс губернатора в Афганістані.