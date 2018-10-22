Одного з лідерів талібів вбили в Афганістані

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Лідер угруповання "Талібан" у районі Хесарак провінції Нангархар на сході Афганістану був убитий в результаті удару коаліційних сил під керівництвом США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Khaama Press.