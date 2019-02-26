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Обвинувачення стосовно екс-керівника Генштабу ЗСУ Замана може бути змінено - прокурор

Обвинувачення стосовно екс-керівника Генштабу ЗСУ Замана може бути змінено - прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Старший групи прокурорів Петро Король заявив, що у кримінальному проваджені проти колишнього керівника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замана може бути змінено кваліфікацію обвинувачення. Про це повідомив кореспондент УНН із залу суду.

“Я звернув увагу захисників (підозрюваного — ред), що досудове розслідування ще триває”. Тому “кваліфікація (обвинувачення — ред) може бути не тільки змінена... Обсяг обвинувачення може змінитися в більшу або меншу сторону”, — зазначив прокурор.

Він додав, що аргументи захисту та відповіді підозрюваного його не задовільнили.

“Я не почув конкретних відповідей на питання. Що було ним зроблено для того щоб зберегти систему військового управління? Що було зроблено, щоб зберегти систему мобілізації та мобілізаційної підготовки? Що було зроблено, щоб зберегти структуру збройних сил таку, щоб можна було нею управляти, та можна було формувати необхідні формування військові? Коли були розвалені ці речі — підозрюваний наводив приклади неродиві командири не впоралися у зоні ООС (раніше АТО) і були котли і так далі. А система управління яка була?” — резюмував прокурор.

Він додав, що в ході розслідування у сторони звинувачення залишається багато запитань до підозрюваного, які, наразі, не можна розголошувати.

“Те що ви сьогодні чули — це лише вершина айсберга того, який можна було озвучити. Матеріали розслідування містять значну кількість документів, які містять державну таємницю”, — повідомив прокурор журналістам.

Як повідомляв УНН, Печерський суд міста Києва, сьогодні вночі виніс рішення стосовно екс-керівника Генштабу ЗСУ Володимира Замана. Його взяли під варту на один місяць.

Нагадаємо, вчора вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.

У Печерському районному суді Києва розпочався суд над підозрюваним у державній зраді генерал-полковником Володимиром Заманою.

Санкція статті, за якою затримали сьогодні вранці колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману, передбачає безальтернативний арешт.

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