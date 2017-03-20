Обвинувачені у викраденні О.Гончаренка залишаться під вартою на 60 діб
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Одеси розглянув останню скаргу щодо зміни запобіжного заходу для двох фігурантів справи у викраденні нардепа Олексія Гончаренка. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Суддівська колегія прийняла рішення залишити без змін ухвалу Приморського районного суду щодо утримання під вартою терміном на 60 діб депутата Лиманськоі райради Олександра Кушнарьова, якого звинувачують у організації та викраденні О.Гончаренка.
У свою чергу, адвокати обвинуваченого клопотали про те, що О.Кушнарьов переніс інфаркт, наразі у нього ішемічна хвороба серця, а відтак утримання під вартою лише погіршить його стан.
Однак, прокуратура вважає, що зміна запобіжного заходу на більш м'який може спричинити втечу О.Кушнарьова до Росії, де в нього є родичі.
Нагадаємо, минулого тижня в апеляційному суді Одеси розглядали аналогічну скаргу ще одного фігуранта справи А.Слободяника, однак суддівська колегія прийняла рішення не змінювати запобіжний захід.