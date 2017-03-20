Обвиняемые в похищении А.Гончаренко останутся под стражей на 60 суток

Судейская коллегия приняла решение оставить без изменений решение Приморского районного суда о содержании под стражей сроком на 60 суток депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарева, которого обвиняют в организации и похищении А.Гончаренко.

В свою очередь, адвокаты обвиняемого ходатайствовали о том, что О.Кушнарьов перенес инфаркт, пока у него ишемическая болезнь сердца, а затем содержание под стражей только ухудшит его состояние.

Однако, прокуратура считает, что изменение меры пресечения на более мягкое может вызвать побег О.Кушнарьова в Россию, где у него есть родственники.

Напомним, на прошлой неделе в апелляционном суде Одессы рассматривали аналогичную жалобу еще одного фигуранта дела А.Слободяника, однако судейская коллегия приняла решение не изменять меру пресечения.