Обвал Повітрофлотського шляхопроводу: рятувальники розчищають дорогу від зруйнованих конструкцій
Київ • УНН
Частина Повітрофлотського пішохідного переходу в Києві обвалилась, і рятувальники розрізають зруйновані металеві конструкції, щоб розчистити територію.
Зруйновано пішохідну частину Повітрофлотського шляхопроводу. Наразі рятувальники розрізають металеві конструкції, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, о 19:17 надійшло повідомлення про руйнування моста на вулиці Жилянській, у Шевченківському районі.
"Зруйновано пішохідну частину Повітрофлотського шляхопроводу. Наразі рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій", - йдеться у повідомленні.
На місці працює 17 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також задіяні рятувальники КАРС.
Через обвал частини шляхопроводу: у Києві затримується частина трамваїв19.06.24, 20:05 • 20692 перегляди
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Через обвал частини шляхопроводу на столичному проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках.