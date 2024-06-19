Обвал Воздухофлотского путепровода: спасатели расчищают дорогу от разрушенных конструкций
Киев • УНН
Часть Воздухофлотского пешеходного перехода в Киеве обвалилась, и спасатели разрезают разрушенные металлические конструкции, чтобы расчистить территорию.
Разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Сейчас спасатели разрезают металлические конструкции, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в 19:17 поступило сообщение о разрушении моста на улице Жилянской, в Шевченковском районе.
"Разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Сейчас спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро-и электроинструмента. Также проводится расчистка дороги от разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.
На месте работает 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Также задействованы спасатели КАРС.
Из-за обвала части путепровода: в Киеве задерживается часть трамваев19 июня 2024, 17:05 • 10308 просмотров
Напомним
Из-за обвала части путепровода на столичном проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях.