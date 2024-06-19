Обвал Воздухофлотского путепровода: спасатели расчищают дорогу от разрушенных конструкций

Разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Сейчас спасатели разрезают металлические конструкции, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в 19:17 поступило сообщение о разрушении моста на улице Жилянской, в Шевченковском районе.

"Разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Сейчас спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро-и электроинструмента. Также проводится расчистка дороги от разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.

На месте работает 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Также задействованы спасатели КАРС.

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Напомним

Из-за обвала части путепровода на столичном проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях.