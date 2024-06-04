Обстріл рф Білозерки на Херсонщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Чотири людини отримали поранення в результаті російського обстрілу села Білозерка в Херсонській області.
Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу селища Білозерка, що на Херсонщині, вже відомо про чотирьох постраждалих. Про це заявили Херсонській ОВА у вівторок, передає УНН.
"Через сьогоднішній російський обстріл Білозерки постраждало четверо людей", - йдеться у повідомленні ОВА.
До лікарні доставили ще одну потерпілу – 45-річну жінку. Вона отримала вибухову травму. Також до лікарів з вибуховою травмою та пораненням руки звернулася 65-річна жителька.
Раніше УНН повідомляв, що у Херсонській області російські війська сьогодні вбили літню жінку в селі Велетенське і обстріляли село Білозерка, поранивши двох жінок і пошкодивши будівлі і автомобіль.