Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

В результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Белозерка Херсонской области уже известно о четырех пострадавших. Об этом заявили Херсонской ОВА во вторник, передает УНН.

"Из - за сегодняшнего российского обстрела Белозерки пострадали четыре человека", - говорится в сообщении ОВА.

В больницу доставили еще одну пострадавшую – 45-летнюю женщину. Она получила взрывную травму. Также к врачам со взрывной травмой и ранением руки обратилась 65-летняя жительница.

Ранее УНН сообщал, что в Херсонской области российские войска сегодня убили пожилую женщину в селе гигантское и обстреляли село Белозерка, ранив двух женщин и повредив здания и автомобиль.