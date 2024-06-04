На Херсонщині з ранку через ворожі обстріли загинула жінка, ще двоє отримали поранення
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська вбили літню жінку в селі Велетенське і обстріляли село Білозерка, поранивши двох жінок і пошкодивши будівлі і автомобіль.
У Херсонській області російські війська сьогодні вбили літню жінку в селі Велетенське і обстріляли село Білозерка, поранивши двох жінок і пошкодивши будівлі і автомобіль, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
З його слів, російські війська вбили літню жінку у Велетенському. Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвірʼї власної оселі.
Також сьогодні зранку під ударом окупаційних військ опинилася центральна частина селища Білозерка. Ворожим вогнем пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку. 55-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, отримала вибухову травму та уламкове поранення черева. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.
Ще одна 81-річна жінка потрапила під удар на вулиці. У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.
На Херсонщині росіяни поцілили про закладах освіти, поранили чотирьох людей04.06.24, 08:52 • 26512 переглядiв