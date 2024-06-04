В Херсонской области с утра из-за вражеских обстрелов погибла женщина, еще двое получили ранения

В Херсонской области российские войска сегодня убили пожилую женщину в селе Гигантское и обстреляли поселок Белозерка, ранив двух женщин и повредив здания и автомобиль, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, российские войска убили пожилую женщину в Гигантском. Местная жительница погибла в результате вражеского обстрела во дворе собственного дома.

Также сегодня утром под ударом оккупационных войск оказалась центральная часть поселка Белозерка. Вражеским огнем повреждены три магазина, кофейня и частный автомобиль. 55-летняя женщина, которая находилась в помещении во время обстрела, получила взрывную травму и осколочное ранение живота. Ее госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.

Еще одна 81-летняя женщина попала под удар на улице. У нее диагностировали контузию, ранение виска, взрывную и черепно-мозговую травмы. Потерпевшей оказали медпомощь на месте.

В Херсонской области россияне попали в учебные заведения, ранили четырех человек