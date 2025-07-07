Обстріл Краматорська 7 липня: є постраждалі і руйнування

У понеділок, 7 липня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області, є постраждалі. Про це повідомив у Facebook начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає УНН.

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Краматорськ зазнав 4 ворожих удари - цивільна інфраструктура. Тип озброєння встановлюється. За попередньою інформацією, є постраждалі. Зʼясовуємо наслідки обстрілу, працюють всі відповідні служби - заявив Гончаренко.

Водночас, як повідомили у ГУНП України в Донецькій області, впродовж 6 липня росіяни завдали 3 203 удари по лінії фронту та житловому сектору регіону. Було зафіксовано влучання у 22 населених пунктах, зруйновано 137 цивільних об’єктів, з них 79 житлових будинків.

Окупанти використовували авіабомби "КАБ-250", артилерію, БПЛА "Шахед". В результаті атак загинуло 7 людей, поранено 15 жителів.

Нагадаємо

У Запоріжжі внаслідок російської атаки 7 липня кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Чотирьох госпіталізовано, 11 отримали невідкладну допомогу, ще двоє проходять обстеження.