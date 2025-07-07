Обстрел Краматорска 7 июля: есть пострадавшие и разрушения

В понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Facebook начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.

Детали

Краматорск подвергся 4 вражеским ударам - гражданская инфраструктура. Тип вооружения устанавливается. По предварительной информации, есть пострадавшие. Выясняем последствия обстрела, работают все соответствующие службы - заявил Гончаренко.

В то же время, как сообщили в ГУНП Украины в Донецкой области, в течение 6 июля россияне нанесли 3 203 удара по линии фронта и жилому сектору региона. Были зафиксированы попадания в 22 населенных пунктах, разрушены 137 гражданских объектов, из них 79 жилых домов.

Оккупанты использовали авиабомбы "КАБ-250", артиллерию, БПЛА "Шахед". В результате атак погибли 7 человек, ранены 15 жителей.

Напомним

В Запорожье в результате российской атаки 7 июля число пострадавших возросло до 17 человек. Четверо госпитализированы, 11 получили неотложную помощь, еще двое проходят обследование.