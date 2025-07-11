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Обшуки ДБР у Кубракова: колишній міністр прокоментував ситуацію

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Колишній міністр інфраструктури прокоментував обшуки ДБР у справі нардепа Євгенія Шевченка, заявивши про відсутність зв'язку з ним після лютого 2022 року. Він наголосив на готовності надавати правоохоронцям усю необхідну інформацію.

Обшуки ДБР у Кубракова: колишній міністр прокоментував ситуацію

Колишній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на обшуки з боку ДБР по справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами Кубракова, ані до Євгена Шевченка, ані до білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій він не має жодного відношення. Як зазначив колишній чиновник, востаннє він контактував з Шевченком до початку повномасштабного російського вторгнення – тоді Шевченко звернувся до Кубракова як народний депутат до міністра інфраструктури.

Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси

– написав Кубраков.

Він додав, що нічого не приховував і не приховуватиме в цій ситуації.

Як під час роботи на державній службі, так і зараз, вважаю, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів. Усі, з ким я працював, знають про цей принцип — ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту

– уточнив Кубраков.

Нагадаємо

Співробітники Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 11 липня, прийшли з обшуками до Олександра Кубракова. За даними слідства, народний депутат Євгеній Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн гривень, нібито, на закупівлю добрив у білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

Також УНН повідомляв, що народному депутату Євгенію Шевченку оголошено про підозру у шахрайстві на 14,5 млн гривень.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаКримінал та НП
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