Обшуки ДБР у Кубракова: колишній міністр прокоментував ситуацію

Колишній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на обшуки з боку ДБР по справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

За словами Кубракова, ані до Євгена Шевченка, ані до білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій він не має жодного відношення. Як зазначив колишній чиновник, востаннє він контактував з Шевченком до початку повномасштабного російського вторгнення – тоді Шевченко звернувся до Кубракова як народний депутат до міністра інфраструктури.

Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси

Він додав, що нічого не приховував і не приховуватиме в цій ситуації.

Як під час роботи на державній службі, так і зараз, вважаю, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів. Усі, з ким я працював, знають про цей принцип — ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту