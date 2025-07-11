Обыски ГБР у Кубракова: бывший министр прокомментировал ситуацию

Бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на обыски со стороны ГБР по делу о возможных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Кубракова, ни к Евгению Шевченко, ни к беларуси, ни к закупкам удобрений или каким-либо другим махинациям он не имеет никакого отношения. Как отметил бывший чиновник, в последний раз он контактировал с Шевченко до начала полномасштабного российского вторжения – тогда Шевченко обратился к Кубракову как народный депутат к министру инфраструктуры.

Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности у меня не было, после февраля 22 я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы – написал Кубраков.

Он добавил, что ничего не скрывал и не будет скрывать в этой ситуации.

Как во время работы на государственной службе, так и сейчас, считаю, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам. Все, с кем я работал, знают об этом принципе — мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу – уточнил Кубраков.

Напомним

Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 11 июля, пришли с обысками к Александру Кубракову. По данным следствия, народный депутат Евгений Шевченко мошенническим путем выманил у предпринимателей 14,5 млн гривен, якобы, на закупку удобрений в беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.

Также УНН сообщал, что народному депутату Евгению Шевченко объявлено о подозрении в мошенничестве на 14,5 млн гривен.