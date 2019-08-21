Обрано голову Одеської облради
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Головою Одеської обласної ради обрано Сергій Паращенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу облради.
Так, вибори голови Одеської обласної ради VІІ скликання відбулися під час 25-ї позачергової сесії облради.
"За підсумками таємного голосування, кандидатуру депутата Сергія Паращенка від депутатської фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" підтримали 55 депутатів, проти – 1, утрималися – 1, всього взяли участь у голосуванні 58 депутатів", - йдеться в повідомленні.
Додамо, Паращенко був депутатом Одеської обласної ради VI і VII скликань. У 2010 році був обраний в Одеську обласну раду від Партії регіонів, до цього двічі обирався до Арцизької районної ради. У 2015 році він був обраний до Одеської обласної ради від БПП "Солідарність".
Нагадаємо, що Паращенко з 10 квітня по 11 червня тимчасово виконував обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що голову Одеської облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу.