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Обрано голову Одеської облради

Обрано голову Одеської облради

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Головою Одеської обласної ради обрано Сергій Паращенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу облради.

Так, вибори голови Одеської обласної ради VІІ скликання відбулися під час 25-ї позачергової сесії облради.

"За підсумками таємного голосування, кандидатуру депутата Сергія Паращенка від депутатської фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" підтримали 55 депутатів, проти – 1, утрималися – 1, всього взяли участь у голосуванні 58 депутатів", - йдеться в повідомленні.

Додамо, Паращенко був депутатом Одеської обласної ради VI і VII скликань. У 2010 році був обраний в Одеську обласну раду від Партії регіонів, до цього двічі обирався до Арцизької районної ради. У 2015 році він був обраний до Одеської обласної ради від БПП "Солідарність".

Нагадаємо, що Паращенко з 10 квітня по 11 червня тимчасово виконував обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації. 

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що голову Одеської облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу

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