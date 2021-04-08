Обрання запобіжного заходу спільнику брата голови ОАСК Вовка: суд оголосив перерву до завтра

Цитата:

"У вашому засіданні зробимо перерву до 8:00 і завтра продовжимо", - сказав суддя.

Доповнення

Прокуратура наполягає на застосуванні до Юрія Донеця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14 млн гривень.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Їх затримали, після чого під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол., відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.