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Избрание меры пресечения сообщнику брата главы ОАСК Вовка: суд объявил перерыв до завтра

Киев  •  УНН

 • 14288 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 8:00 9 апреля в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения сообщнику брата главы ОАСК Вовка - Юрию Донецу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В вашем заседании сделаем перерыв до 8:00 и завтра продолжим", - сказал судья.

Дополнение

Прокуратура настаивает на применении к Юрию Донецу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн гривен.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.

Их задержали, после чего во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Брата главы ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс. долл., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.

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