Избрание меры пресечения сообщнику брата главы ОАСК Вовка: суд объявил перерыв до завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 8:00 9 апреля в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения сообщнику брата главы ОАСК Вовка - Юрию Донецу, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"В вашем заседании сделаем перерыв до 8:00 и завтра продолжим", - сказал судья.
Дополнение
Прокуратура настаивает на применении к Юрию Донецу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн гривен.
Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.
Их задержали, после чего во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.
Брата главы ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс. долл., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.