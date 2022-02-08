Обрання запобіжного заходу "слузі народу" Кузьміних: суд оголосив перерву до 11 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд України оголосив перерву до 11 лютого у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабара, передає кореспондент УНН.
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"(Суд вирішив – ред.) оголосити перерву у судовому засіданні для надання Кузьміних часу на ознайомлення з клопотанням, додатками до нього та для спілкування з адвокатом до 11 лютого 10:00», - сказав суддя.
Доповнення
Сергій Кузьміних прибув сьогодні після 16:00 до Вищого антикорупційного суду України для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Кузьміних не з’явився 8 лютого на засідання до ВАКС, де йому мали обрати запобіжний захід. Його захист заявив, що наразі нардеп перебуває у Житомирі.
Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Контекст
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.