Избрание меры пресечения "слуге народа" Кузьминых: суд объявил перерыв до 11 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины объявил перерыв до 11 февраля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, передает корреспондент УНН.
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"(Суд решил - ред.) объявить перерыв в судебном заседании для предоставления Кузьминых времени на ознакомление с ходатайством, приложениями к нему и для общения с адвокатом до 11 февраля 10:00", - сказал судья.
Дополнения
Сергей Кузьминых прибыл сегодня после 16:00 в Высший антикоррупционный суд Украины для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.
Кузьминых не явился 8 февраля на заседание в ВАКС, где ему должны были избрать меру пресечения. Его защита заявила, что сейчас нардеп находится в Житомире.
Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.
Контекст
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
Позже Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.
К слову
Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.