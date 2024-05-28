Обрання запобіжного заходу Смирнову: прокуратура наполягає на заставі в понад 17 млн грн
Київ • УНН
Колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову загрожує застава у розмірі понад 17 мільйонів гривень за підозрою у незаконному збагаченні на суму 15,7 мільйона гривень та потенційній причетності до ще двох злочинів.
Прокуратура наполягає на застосуванні до ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі понад 17 млн грн, передає УНН.
Прокуратура просить застосувати до підозрюваного заставу в розмірі понад 17 млн грн. Прокурор зазначив, що Смирнов раніше здійснював перетин державного кордону, він відвідував різні країни та знайомий зі способом перетину кордону.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході набуття одного з об’єктів, одного із транспортних засобів у цьому сприяв підозрюваному голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.Ми переконані, що це не єдиний із таких зав’язків, які були набуті підозрюваним під час його роботи на посаді заступника (Андрія Єрмака – ред.)
Окрім того, прокурор заявив, що Смирнов перевіряється на причетність до вчинення ще двох злочинів.
На сьогодні Смирнов підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину за який передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років й здійснюється розслідування за фактом вчинення ще двох кримінальних правопорушень, причетність до яких Смирнов перевіряється
ВАКС сьогодні розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Смирнову.
Доповнення
Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.
У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів.
29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.