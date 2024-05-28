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Обрання запобіжного заходу Смирнову: прокуратура наполягає на заставі в понад 17 млн грн

Обрання запобіжного заходу Смирнову: прокуратура наполягає на заставі в понад 17 млн грн

Київ • УНН

 • 18019 перегляди

Колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову загрожує застава у розмірі понад 17 мільйонів гривень за підозрою у незаконному збагаченні на суму 15,7 мільйона гривень та потенційній причетності до ще двох злочинів.

Прокуратура наполягає на застосуванні до ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі понад 17 млн грн, передає УНН.

Прокуратура просить застосувати до підозрюваного заставу в розмірі понад 17 млн грн. Прокурор зазначив, що Смирнов раніше здійснював перетин державного кордону, він відвідував різні країни та знайомий зі способом перетину кордону.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході набуття одного з об’єктів, одного із транспортних засобів у цьому сприяв підозрюваному голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.Ми переконані, що це не єдиний із таких зав’язків, які були набуті підозрюваним під час його роботи на посаді заступника (Андрія Єрмака – ред.)

- повідомив прокурор.

Окрім того, прокурор заявив, що Смирнов перевіряється на причетність до вчинення ще двох злочинів.

На сьогодні Смирнов підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину за який передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років й здійснюється розслідування за фактом вчинення ще двох кримінальних правопорушень, причетність до яких Смирнов перевіряється

- розповів прокурор

ВАКС сьогодні розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Смирнову.

Доповнення

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру  у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів.

29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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