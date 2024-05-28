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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн

Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 13:39  •  308 просмотра

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Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову грозит залог в размере более 17 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен и потенциальной причастности к еще двум преступлениям.

Прокуратура настаивает на применении к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, меры пресечения в виде залогаи в размере более 17 млн грн, передает УНН.

Прокуратура просит применить к подозреваемому залог в размере более 17 млн грн.

Прокурор отметил, что Смирнов ранее осуществлял пересечение государственной границы, он посещал разные страны и знаком со способом пересечения границы. "В ходе досудебного расследования установлено, что в ходе приобретения одного из объектов, одного из транспортных средств в этом способствовал подозреваемому председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

Мы убеждены, что это не единственный из таких связей, которые были приобретены подозреваемым во время его работы в должности заместителя (Андрея Ермака - ред.), - сообщил прокурор.Кроме того, прокурор заявил, что Смирнов проверяется на причастность к совершению еще двух преступлений.

На сегодня Смирнов подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и осуществляется расследование по факту совершения еще двух уголовных преступлений, причастность к которым Смирнов проверяется

- рассказал прокурор

ВАКС сегодня начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Смирнову.

Дополнение

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении  в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

В феврале 2023 года журналисты выяснили, что за 2022 год брат в то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.

29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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